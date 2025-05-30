Келлог посоветовал Уиткоффу пообщаться с европейскими лидерами, прежде чем доверять Путину

Спецпосланник Трампа по Украине считает, что его коллеге стоит общаться с лидерами Европы – континента, на котором продолжается война

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог посоветовал своему коллеге Стиву Уиткоффу пообщаться с европейскими лидерами, а затем делать выводы – доверять российскому диктатору Владимиру Путину или нет. Об этом он заявил в интервью ABC News.

"Стив Уиткофф сказал: "Я просто не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу". Я верю ему на слово в этом смысле, но потом я слышу, какие условия были согласованы в прошлом, и знаете, можно ли доверять президенту Путину?" – сказал Келлог.

По его словам, европейские страны вполне оправданно испытывают беспокойство из-за российско-украинской войны, начавшейся в центре Европы.

"Я бы посоветовал Стиву поговорить с канцлером Германии Мерцом, президентом Франции Макроном, есть еще премьер-министр Великобритании Стармер. Они видят мир несколько иначе. Они живут в этом районе. И они думают, что находятся в опасности", – подытожил спецпосланник Трампа.

13 мая 2025 года Уиткофф заявил, что в российско-украинских переговорах о завершении войны по-прежнему существует "проблема пяти территорий" и Запорожской атомной электростанции.

Также он сообщил, что Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу необходимости проведения прямых переговоров, иначе Вашингтон будет вынужден прекратить попытки завершить войну.

14 мая президент Зеленский заявил, что "с Уиткоффом что-то пошло не так".