Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з європейськими лідерами, перш ніж довіряти Путіну
Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог порадив своєму колезі Стіву Віткоффу поспілкуватися з європейськими лідерами, а потім робити висновки – довіряти російському диктатору Володимиру Путіну чи ні. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.
"Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі, але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну?" – сказав Келлог.
За його словами, європейські країни цілком виправдано відчувають занепокоєння через російсько-українську війну, що розпочалась у центрі Європи.
"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, є ще прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать мир трохи інакше. Вони живуть у цьому районі. І вони думають, що перебувають у небезпеці", – підсумував спецпосланець Трампа.
- 13 травня 2025 року Віткофф заявив, що у російсько-українських переговорах про завершення війни як і раніше існує "проблема п'яти територій" і Запорізької атомної електростанції.
- Також він повідомив, що Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо необхідності проведення прямих переговорів, інакше Вашингтон буде вимушений припинити спроби завершити війну.
- 14 травня президент Зеленський заявив, що "з Віткоффом щось пішло не так".