Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з європейськими лідерами, перш ніж довіряти Путіну

Спецпосланець Трампа з питань України вважає, що його колезі варто спілкуватися з лідерами Європи – континенту, на якому триває війна

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог порадив своєму колезі Стіву Віткоффу поспілкуватися з європейськими лідерами, а потім робити висновки – довіряти російському диктатору Володимиру Путіну чи ні. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

"Стів Віткофф сказав: "Я просто не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу". Я вірю йому на слово в цьому сенсі, але потім я чую, які умови були узгоджені в минулому, і знаєте, чи можна довіряти президенту Путіну?" – сказав Келлог.

За його словами, європейські країни цілком виправдано відчувають занепокоєння через російсько-українську війну, що розпочалась у центрі Європи.

"Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, є ще прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать мир трохи інакше. Вони живуть у цьому районі. І вони думають, що перебувають у небезпеці", – підсумував спецпосланець Трампа.

13 травня 2025 року Віткофф заявив, що у російсько-українських переговорах про завершення війни як і раніше існує "проблема п'яти територій" і Запорізької атомної електростанції.

Також він повідомив, що Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо необхідності проведення прямих переговорів, інакше Вашингтон буде вимушений припинити спроби завершити війну.

14 травня президент Зеленський заявив, що "з Віткоффом щось пішло не так".