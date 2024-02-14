Кэмерон призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Нет ничего важнее

Глава британского МИД подчеркнул, что это имеет решающее значение для американской безопасности

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей одобрить пакет помощи Украине, заявив, что "это вопрос глобальной безопасности". Его слова цитирует издание Bloomberg.

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Выступая в среду в Болгарии вместе с премьер-министром страны Николаем Денковым, Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее", чем поддержка Украины перед лицом российской агрессии.

Он подчеркнул, что это имеет решающее значение для американской безопасности и что "весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе".

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"Британия представила свой пакет поддержки на следующий год, Европейский Союз представил свой пакет на следующий год, и я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за их пакет", – сказал Кэмерон.

Министр иностранных дел Британии еще должен посетить Польшу, а затем встретится с министрами иностранных дел европейских стран на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в пятницу.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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