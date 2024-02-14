Кемерон звернеться до ЄС за більшою допомогою для України: Путіну не вдасться перечекати Захід

Очільник британського МЗС акцентував, що Захід повинен "відстоювати свободу і підтверджувати свої слова ділом"

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Andy Rain)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує обговорити з європейськими партнерами зміцнення обороноздатності та фінансування України проти подальшої російської агресії у світлі постійної загрози відмови Конгресу США від подальшої фінансової підтримки. Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться "перечекати Захід". Про це повідомило видання The Guardian.

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"Путін вважає, що йому може зійти з рук агресія, що він може перечекати Захід. У нас є ресурси, економічна міць і досвід. Ми повинні показати, що у нас є воля довести справу до кінця", – наголосив він.

Кемерон акцентував, що Захід повинен "відстоювати свободу і підтверджувати свої слова ділом" щодо санкцій, підтримки України та оборонного виробництва.

"Ми повинні продемонструвати єдність; ми всі повинні бути разом з Україною і дати їй – і Росії – зрозуміти, що вони мають нашу підтримку в довгостроковій перспективі" – зауважив очільник британського МЗС.

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Британія сподівається, зазначило видання, що постачання більшої кількості французьких ракет Scalp послабить російську протиповітряну оборону і радарні установки в Криму, що є частиною поступового послаблення російської переваги в повітрі.

За даними видання, Кемерон однозначно розглядає можливе обрання 45-го американського президента Дональда Трампа як загрозу для України й НАТО, але має намір спробувати вплинути на Республіканську партію, щоб пом'якшити її нинішні ізоляціоністські настрої.

Міністр закордонних справ має відвідати Болгарію та Польщу, а потім зустрінеться з міністрами закордонних справ європейських країн на конференції з питань безпеки в Мюнхені в п'ятницю.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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