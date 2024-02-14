Кемерон звернеться до ЄС за більшою допомогою для України: Путіну не вдасться перечекати Захід
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує обговорити з європейськими партнерами зміцнення обороноздатності та фінансування України проти подальшої російської агресії у світлі постійної загрози відмови Конгресу США від подальшої фінансової підтримки. Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться "перечекати Захід". Про це повідомило видання The Guardian.
"Путін вважає, що йому може зійти з рук агресія, що він може перечекати Захід. У нас є ресурси, економічна міць і досвід. Ми повинні показати, що у нас є воля довести справу до кінця", – наголосив він.
Кемерон акцентував, що Захід повинен "відстоювати свободу і підтверджувати свої слова ділом" щодо санкцій, підтримки України та оборонного виробництва.
"Ми повинні продемонструвати єдність; ми всі повинні бути разом з Україною і дати їй – і Росії – зрозуміти, що вони мають нашу підтримку в довгостроковій перспективі" – зауважив очільник британського МЗС.
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Британія сподівається, зазначило видання, що постачання більшої кількості французьких ракет Scalp послабить російську протиповітряну оборону і радарні установки в Криму, що є частиною поступового послаблення російської переваги в повітрі.
За даними видання, Кемерон однозначно розглядає можливе обрання 45-го американського президента Дональда Трампа як загрозу для України й НАТО, але має намір спробувати вплинути на Республіканську партію, щоб пом'якшити її нинішні ізоляціоністські настрої.
Міністр закордонних справ має відвідати Болгарію та Польщу, а потім зустрінеться з міністрами закордонних справ європейських країн на конференції з питань безпеки в Мюнхені в п'ятницю.
- 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.
- Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.
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