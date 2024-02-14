Трамп запросив Путіна вторгнутися в НАТО, це жахливо, просто рекет для захисту — Байден

Байден заявив, що ніколи не підпорядковуватиметься російському диктатору і звинуватив Трампа в "рекеті"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден вкотре розкритикував 45-го главу Білого дому Дональда Трампа, який заявив, що погрожував "заохочувати" Росію до агресії проти союзників НАТО в Європі. Про це він сказав у телезверненні.

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За його словами, кілька днів тому Трамп "запросив" диктатора Володимира Путіна вторгнутися до європейських країн.

"Чи можете уявити собі, щоб колишній президент США сказав це? Весь світ це почув. І найжахливіше, що він має це на увазі. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не підкорявся російському диктатору. Що ж, дозвольте мені сказати: я ніколи цього не зроблю", – сказав Байден.

Він зазначив, що НАТО є "священним зобов'язанням" США, а Трамп дивиться на Альянс як на тягар.

"Коли він дивиться на НАТО, він не бачить альянсу, який захищає Америку та мир. Він бачить рекет захисту. Він не розуміє, що священне зобов'язання, яке ми дали, працює і для нас", – заявив глава Білого дому.

Американський лідер наголосив, що вороги США давно прагнуть створити тріщини в НАТО і хочуть його розпаду.

"Я знаю одне: я не піду. Я не можу собі уявити, щоб інший президент пішов. Поки я буду президентом, якщо Путін нападе на союзника по НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", – резюмував він.

Раніше Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від забаганок президента США".

Кандидатка на пост президента США від Республіканської партії та головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила: "Не можна ставати на бік того, хто увірвався до країни, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що слова Трампа про НАТО мають стати своєрідним "будильником" для європейських союзників.

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