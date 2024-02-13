The Hill: Частина республіканців розкритикувала Трампа через заяву про НАТО
Деякі республіканці, з якими поговорили журналісти The Hill, розкритикували заяву колишнього американського лідера Дональда Трампа. Він заявив, що "заохочуватиме" Росію робити "все, що вона захоче", з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2% свого ВВП на оборонні витрати.
У матеріалі йдеться, що хоча частина членів Республіканської партії і заявили, що вважають заяви Трампа "не дуже серйозними", більшість сказали, що не згодні з ним.
Сенатор від республіканців Томмі Тубервіль назвав слова 45-го президента США "сарказмом".
"Йдеться про те, щоб країни – члени НАТО заплатили ціну. Ви знаєте, більшість з них цього не зробили", – пояснив він.
Водночас сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що "в жодному разі не згоден з тим", що США мають відвернутися від своїх союзників по НАТО.
"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, – це неправильний шлях", – зазначив він.
- Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".
- Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії й головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила: "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".
- Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що слова Трампа про НАТО мають стати своєрідним "будильником" для європейських союзників.
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