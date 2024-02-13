The Hill: Частина республіканців розкритикувала Трампа через заяву про НАТО

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Деякі республіканці, з якими поговорили журналісти The Hill, розкритикували заяву колишнього американського лідера Дональда Трампа. Він заявив, що "заохочуватиме" Росію робити "все, що вона захоче", з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2% свого ВВП на оборонні витрати.

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У матеріалі йдеться, що хоча частина членів Республіканської партії і заявили, що вважають заяви Трампа "не дуже серйозними", більшість сказали, що не згодні з ним.

Сенатор від республіканців Томмі Тубервіль назвав слова 45-го президента США "сарказмом".

"Йдеться про те, щоб країни – члени НАТО заплатили ціну. Ви знаєте, більшість з них цього не зробили", – пояснив він.

Водночас сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що "в жодному разі не згоден з тим", що США мають відвернутися від своїх союзників по НАТО.

"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, – це неправильний шлях", – зазначив він.

Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".

Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії й головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила: "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що слова Трампа про НАТО мають стати своєрідним "будильником" для європейських союзників.

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