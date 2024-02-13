The Hill: Часть республиканцев раскритиковала Трампа из-за заявления о НАТО
Некоторые республиканцы, с которыми поговорили журналисты The Hill, раскритиковали заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что "будет поощрять" Россию делать "все, что она захочет", с членами НАТО, нарушающими обязательства по выделению 2% своего ВВП на оборонные расходы.
В материале говорится, что хотя часть членов Республиканской партии и заявили, что считают заявления Трампа "не очень серьезными", большинство сказали, что не согласны с ним.
Сенатор от республиканцев Томми Тубервиль назвал слова 45-го президента США "сарказмом".
"Речь идет о том, чтобы страны - члены НАТО заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали", – пояснил он.
В то же время сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что "ни в коем случае не согласен с тем", что США должны отвернуться от своих союзников по НАТО.
"Это, во-первых, никогда не делалось раньше и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – отметил он.
- Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".
- Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Хейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".
- Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Трампа о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.
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