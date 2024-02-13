The Hill: Часть республиканцев раскритиковала Трампа из-за заявления о НАТО

В то же время некоторые республиканцы считают слова 45-го президента США "сарказмом"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Некоторые республиканцы, с которыми поговорили журналисты The Hill, раскритиковали заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что "будет поощрять" Россию делать "все, что она захочет", с членами НАТО, нарушающими обязательства по выделению 2% своего ВВП на оборонные расходы.

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В материале говорится, что хотя часть членов Республиканской партии и заявили, что считают заявления Трампа "не очень серьезными", большинство сказали, что не согласны с ним.

Сенатор от республиканцев Томми Тубервиль назвал слова 45-го президента США "сарказмом".

"Речь идет о том, чтобы страны - члены НАТО заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали", – пояснил он.

В то же время сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что "ни в коем случае не согласен с тем", что США должны отвернуться от своих союзников по НАТО.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – отметил он.

Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Хейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Трампа о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.

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