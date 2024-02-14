Трамп пригласил Путина вторгнуться в НАТО, это ужасно, просто рэкет для защиты — Байден
Президент США Джо Байден в очередной раз раскритиковал 45 главу Белого дома Дональда Трампа, который заявил, что угрожал "поощрять" Россию к агрессии против союзников по НАТО в Европе. Об этом он сказал в телеобращении.
По его словам, несколько дней назад Трамп "пригласил" диктатора Владимира Путина вторгнуться в европейским страны.
"Можете ли вы представить себе, чтобы бывший президент США сказал это? Весь мир это услышал. И самое ужасное, что он имеет это в виду. Ни один другой президент в нашей истории никогда не подчинялся российскому диктатору. Что ж, позвольте мне сказать: я никогда этого не сделаю", — сказал Байден.
Он отметил, что НАТО является "священным обязательством" США, а Трамп смотрит на Альянс как на бремя.
"Когда он смотрит на НАТО, он не видит альянса, который защищает Америку и мир. Он видит рэкет защиты. Он не понимает, что священное обязательство, которое мы дали, работает и для нас", — заявил глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что враги США давно стремятся создать трещины в НАТО и хотят его распада.
"Я знаю одно: я не уйду. Я не могу себе представить, чтобы другой президент ушел. Пока я буду президентом, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", — резюмировал он.
- Ранее Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".
- Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Хейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".
- Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Трампа о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.
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