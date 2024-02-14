Трамп пригласил Путина вторгнуться в НАТО, это ужасно, просто рэкет для защиты — Байден

Байден заявил, что никогда не будет подчиняться российском диктатору и обвинил Трампа в "рэкете"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден в очередной раз раскритиковал 45 главу Белого дома Дональда Трампа, который заявил, что угрожал "поощрять" Россию к агрессии против союзников по НАТО в Европе. Об этом он сказал в телеобращении.

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По его словам, несколько дней назад Трамп "пригласил" диктатора Владимира Путина вторгнуться в европейским страны.

"Можете ли вы представить себе, чтобы бывший президент США сказал это? Весь мир это услышал. И самое ужасное, что он имеет это в виду. Ни один другой президент в нашей истории никогда не подчинялся российскому диктатору. Что ж, позвольте мне сказать: я никогда этого не сделаю", — сказал Байден.

Он отметил, что НАТО является "священным обязательством" США, а Трамп смотрит на Альянс как на бремя.

"Когда он смотрит на НАТО, он не видит альянса, который защищает Америку и мир. Он видит рэкет защиты. Он не понимает, что священное обязательство, которое мы дали, работает и для нас", — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что враги США давно стремятся создать трещины в НАТО и хотят его распада.

"Я знаю одно: я не уйду. Я не могу себе представить, чтобы другой президент ушел. Пока я буду президентом, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", — резюмировал он.

Ранее Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Хейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Трампа о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.

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