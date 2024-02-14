Кэмерон обратится к ЕС за большей помощью для Украины: Путину не удастся переждать Запад
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует обсудить с европейскими партнерами укрепление обороноспособности и финансирование Украины против дальнейшей российской агрессии в свете постоянной угрозы отказа Конгресса США от дальнейшей финансовой поддержки. Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся "переждать Запад". Об этом сообщило издание The Guardian.
"Путин считает, что ему может сойти с рук агрессия, что он может переждать Запад. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и опыт. Мы должны показать, что у нас есть воля довести дело до конца", – подчеркнул он.
Кэмерон акцентировал, что Запад должен "отстаивать свободу и подтверждать свои слова делом" относительно санкций, поддержки Украины и оборонного производства.
"Мы должны продемонстрировать единство; мы все должны быть вместе с Украиной и дать ей – и России – понять, что они имеют нашу поддержку в долгосрочной перспективе", – отметил глава британского МИД.
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Британия надеется, отметило издание, что поставка большего количества французских ракет Scalp ослабит российскую противовоздушную оборону и радарные установки в Крыму, являющиеся частью постепенного ослабления российского превосходства в воздухе.
По данным издания, Кэмерон однозначно рассматривает возможное избрание 45-го американского президента Дональда Трампа как угрозу для Украины и НАТО, но намерено попытаться повлиять на Республиканскую партию, чтобы смягчить ее нынешние изоляционистские настроения.
Министр иностранных дел должен посетить Болгарию и Польшу, а затем встретится с министрами иностранных дел европейских стран на конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу.
- 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.
- Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.
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