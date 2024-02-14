Кэмерон обратится к ЕС за большей помощью для Украины: Путину не удастся переждать Запад

Глава британского МИД акцентировал, что Запад должен "отстаивать свободу и подтверждать свои слова делом"

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Andy Rain)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует обсудить с европейскими партнерами укрепление обороноспособности и финансирование Украины против дальнейшей российской агрессии в свете постоянной угрозы отказа Конгресса США от дальнейшей финансовой поддержки. Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся "переждать Запад". Об этом сообщило издание The Guardian.

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"Путин считает, что ему может сойти с рук агрессия, что он может переждать Запад. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и опыт. Мы должны показать, что у нас есть воля довести дело до конца", – подчеркнул он.

Кэмерон акцентировал, что Запад должен "отстаивать свободу и подтверждать свои слова делом" относительно санкций, поддержки Украины и оборонного производства.

"Мы должны продемонстрировать единство; мы все должны быть вместе с Украиной и дать ей – и России – понять, что они имеют нашу поддержку в долгосрочной перспективе", – отметил глава британского МИД.

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Британия надеется, отметило издание, что поставка большего количества французских ракет Scalp ослабит российскую противовоздушную оборону и радарные установки в Крыму, являющиеся частью постепенного ослабления российского превосходства в воздухе.

По данным издания, Кэмерон однозначно рассматривает возможное избрание 45-го американского президента Дональда Трампа как угрозу для Украины и НАТО, но намерено попытаться повлиять на Республиканскую партию, чтобы смягчить ее нынешние изоляционистские настроения.

Министр иностранных дел должен посетить Болгарию и Польшу, а затем встретится с министрами иностранных дел европейских стран на конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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