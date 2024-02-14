Кемерон закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні: Немає нічого важливішого

Очільник британського МЗС наголосив, що це має вирішальне значення для американської безпеки

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців схвалити пакет допомоги Україні, заявивши, що "це питання глобальної безпеки". Його слова цитує видання Bloomberg.

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Виступаючи в середу в Болгарії разом із прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим, Кемерон сказав, що "немає нічого важливішого", ніж підтримка України перед обличчям російської агресії.

Він наголосив, що це має вирішальне значення для американської безпеки і що "весь світ буде спостерігати за тим, що відбувається в Конгресі".

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"Британія представила свій пакет підтримки на наступний рік, Європейський Союз представив свій пакет на наступний рік, і я закликаю членів Конгресу США, які будуть розглядати це сьогодні, проголосувати за їхній пакет", – сказав Кемерон.

Міністр закордонних справ Британії ще має відвідати Польщу, а потім зустрінеться з міністрами закордонних справ європейських країн на конференції з питань безпеки в Мюнхені в п'ятницю.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав із 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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