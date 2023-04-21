Киев был атакован дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила восемь беспилотников россиян

Киев был атакован дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 апреля, противовоздушная оборона уничтожила восемь целей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, дроны были запущены с северного направления — это была новая партия Shahed из Ирана.

На подлете к столице было обнаружено и сбито около восьми целей. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Информация уточняется.

Также ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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