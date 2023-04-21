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Киев был атакован дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила восемь беспилотников россиян

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21.04.2023, 06:26
Киев был атакован дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила восемь беспилотников россиян - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Киев был атакован дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 апреля, противовоздушная оборона уничтожила восемь целей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, дроны были запущены с северного направления — это была новая партия Shahed из Ирана. 

На подлете к столице было обнаружено и сбито около восьми целей. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. 

Информация уточняется. 

Также ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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война киев пво сергей попко КГВА Shahed-136
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