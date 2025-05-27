Киев опроверг "крушение сотрудничества" США и ЕС по санкциям, о котором сообщили медиа

Немецкие издания проинформировали, что Соединенные штаты и Евросоюз не договорились о совместной борьбе с уклонением РФ от санкций

Владислав Власюк (Фото: Facebook Vladyslav Vlasiuk)

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк опроверг информацию некоторых немецких медиа, в частности Süddeutsche Zeitung, сообщивших о прекращении сотрудничества США и ЕС в сфере противодействия обходу российских санкций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на сложности, говорить о "развале сотрудничества" некорректно.

"Общаюсь с американцами-санкционщиками, и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и ужесточение санкций. Тот ли самый "импульс", что был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Случился ли "развал сотрудничества"? Абсолютно точно нет", – написал он.

Власюк отметил, что по-прежнему в рамках санкционной коалиции происходит активный обмен информацией и идеями.

"Все примерно в курсе планов других. Бриты готовят санкции. ЕС готовит 18-й пакет. ЕС будет трудно получить без США "+" от Венгрии по продлению санкций. Подготовленные пакеты США касаются теневого флота и обхода санкций, как и ЕС", – сообщил он.

Ранее Süddeutsche Zeitung сообщило, что переговоры Евросоюза с США по совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций потерпели неудачу. Об этом издании узнало, ознакомившись с внутренним отчетом Министерства иностранных дел Германии.

Отчет был подготовлен немецким дипломатическим ведомством после состоявшегося 20 мая в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Согласно конфиденциальному документу, руководитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан сообщил о "полном крахе трансатлантической координации по уклонению РФ от санкций".

По его словам, совместная информационно просветительская работа прекратилась. Также "потеряло импульс" в этом отношении сотрудничество G-7.