На последние российские атаки следует ответить новыми санкциями Запада – МИД Германии
На последнюю волну российских атак по Украине следует ответить дополнительными санкциями Запада, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом чиновник рассказал в интервью вещателю ARD, передает агентство Reuters.
"[Российский диктатор] Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, и мы не должны допустить этого, именно поэтому Европейский Союз согласится на дополнительные санкции", – рассказал Вадефуль.
Чиновник добавил, что США также могут ввести новые пакеты санкций, и он надеется, что вес этих ограничений заставит Путина сесть за стол переговоров во избежание потенциально серьезных последствий для российской экономики и энергетического сектора.
- Совет Европейского Союза 20 мая принял 17-й пакет санкций против РФ за полномасштабную агрессию против Украины. В новый пакет санкций вошли около 200 судов теневого флота. Также введены ограничения в отношении трех российских организаций, причастных к разработке и применению химического оружия. В тот же день Великобритания расширила санкции против Москвы в ответ на самую масштабную дроновую атаку на Украину.
- Ранее Европа обещала, что вместе с США введет новые ограничения против России, если та не пойдет на перемирие. Однако новых санкций от Штатов все еще нет, хотя у Трампа и заявляют о такой возможности.
- 25 мая спецпосланник президента США Келлог осудил российскую атаку по Украине и призвал к перемирию, однако сам Трамп молчит по этому поводу.