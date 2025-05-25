На последние российские атаки следует ответить новыми санкциями Запада – МИД Германии

Вадефуль заявил, что ЕС согласится на дополнительные ограничения, и считает, что Штаты тоже могут ввести пакеты санкций

Иоганн Вадефуль (Фото: FILIP SINGER / EPA)

На последнюю волну российских атак по Украине следует ответить дополнительными санкциями Запада, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом чиновник рассказал в интервью вещателю ARD, передает агентство Reuters.

"[Российский диктатор] Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, и мы не должны допустить этого, именно поэтому Европейский Союз согласится на дополнительные санкции", – рассказал Вадефуль.

Чиновник добавил, что США также могут ввести новые пакеты санкций, и он надеется, что вес этих ограничений заставит Путина сесть за стол переговоров во избежание потенциально серьезных последствий для российской экономики и энергетического сектора.