На останні російські атаки слід відповісти новими санкціями Заходу – МЗС Німеччини
На останню хвилю російських атак по Україні слід відповісти додатковими санкціями Заходу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це чиновник розповів в інтерв'ю мовнику ARD, передає агенція Reuters.
"[Російський диктатор] Путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовжувати цю війну, і ми маємо не допустити цього, саме тому Європейський Союз погодиться на додаткові санкції", – розповів Вадефуль.
Чиновник додав, що США також мають змогу запровадити нові пакети санкцій, і він сподівається, що вага цих обмежень змусить Путіна сісти за стіл переговорів, щоб уникнути потенційно серйозних наслідків для російської економіки та енергетичного сектору.
- Рада Європейського Союзу 20 травня ухвалила 17-й пакет санкцій проти РФ за повномасштабну агресію проти України. До нового пакета санкцій увійшли майже 200 суден тіньового флоту. Також запроваджено обмеження щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї. Того самого дня Велика Британія розширила санкції проти Москви у відповідь на наймасштабнішу дронову атаку на Україну.
- Раніше Європа обіцяла, що разом зі США запровадить нові обмеження проти Росії, якщо та не піде на перемир'я. Проте нових санкцій від Штатів все ще немає, хоча у Трампа й заявляють про таку можливість.
- 25 травня спецпосланець президента США Келлог засудив російську атаку по Україні та закликав до перемир'я, проте сам Трамп мовчить з цього приводу.