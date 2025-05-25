На останні російські атаки слід відповісти новими санкціями Заходу – МЗС Німеччини
Йоганн Вадефуль (Фото: FILIP SINGER / EPA)

На останню хвилю російських атак по Україні слід відповісти додатковими санкціями Заходу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це чиновник розповів в інтерв'ю мовнику ARD, передає агенція Reuters.

"[Російський диктатор] Путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовжувати цю війну, і ми маємо не допустити цього, саме тому Європейський Союз погодиться на додаткові санкції", – розповів Вадефуль.

Чиновник додав, що США також мають змогу запровадити нові пакети санкцій, і він сподівається, що вага цих обмежень змусить Путіна сісти за стіл переговорів, щоб уникнути потенційно серйозних наслідків для російської економіки та енергетичного сектору.

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