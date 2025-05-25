Спецпосланець Трампа відреагував на атаку РФ по Україні. Президент Штатів мовчить

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог засудив російську атаку по Україні та закликав до припинення вогню. Тим часом сам Дональд Трамп ніяк не відреагував на новий удар окупантів.

"Це Київ. Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних людей. Ці атаки є ганебними. Припиніть вбивства. Негайно припиніть вогонь", – написав Келлог.

Водночас він не згадав, що саме Росія завдавала цих ударів.

Фото: X / Keith Kellogg

Водночас президент Штатів Трамп ніяк не реагував на останню російську атаку. Натомість в останньому дописі у своїй соцмережі Truth Social він опублікував фото, як його друга покусав лебідь на полі для гольфу.

Посольство США та тимчасово повірена Джулі Девіс також не реагували на удари загарбників по Україні.

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Через масовану російську атаку по Україні загинули 12 людей, зокрема троє дітей. Всього в Україні постраждали понад 60 людей. Під ударом опинилися 13 регіонів: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Всього у ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використавши 298 безпілотників та 69 ракет. Захисникам вдалося збити 45 крилатих ракет і знешкодити 266 БпЛА.