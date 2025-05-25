Спецпосланник Трампа отреагировал на атаку РФ по Украине. Президент Штатов молчит

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог осудил российскую атаку по Украине и призвал к прекращению огня. Тем временем сам Дональд Трамп никак не отреагировал на новый удар оккупантов.

"Это Киев. Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных людей. Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Немедленно прекратите огонь", – написал Келлог.

В то же время он не упомянул, что именно Россия наносила эти удары.

Фото: X / Keith Kellogg

В то же время, президент Штатов Трамп никак не реагировал на последнюю российскую атаку. В последнем сообщении в своей соцсети Truth Social он опубликовал фото, как его друга покусал лебедь на поле для гольфа.

Посольство США и временно поверенная Джули Дэвис также не реагировали на удары захватчиков по Украине.

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Из-за массированной российской атаки по Украине погибли 13 человек, в том числе трое детей. Всего в Украине пострадали более 60 человек. Под ударом оказались 13 регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, использовав 298 беспилотников и 69 ракет. Защитникам удалось сбить 45 крылатых ракет и обезвредить 266 БпЛА.