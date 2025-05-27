Київ заперечив "крах співпраці" США та ЕС у питанні санкцій, про що повідомили німецькі медіа

Видання проінформували, що Сполучені штати та Євросоюз не домовилися про спільну боротьбу з ухиленням РФ від санкцій

Владислав Власюк (Фото: Facebook Vladyslav Vlasiuk)

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував інформацію деяких німецьких медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung, які повідомили про припинення співпраці США та ЕС у сфері протидії обходу російських санкцій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, попри складнощі, говорити про "розвал співпраці" некоректно.

"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах у Європі, де обговорювали й обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", що був? Ні, але виключно через політичний контекст. Чи [відбувся] "розвал співпраці"? Абсолютно точно ні", – написав він.

Власюк зазначив, що як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається активний обмін інформацією та ідеями.

"Усі приблизно в курсі планів інших. Брити готують санкції. ЄС готує 18-й пакет. ЄС буде важко отримати без США "+" від Угорщини щодо продовження санкцій. Підготовлені пакети США стосуються тіньового флоту й обходу санкцій, як і ЄС", – повідомив він.

Раніше Süddeutsche Zeitung повідомило, що переговори Євросоюзу зі США щодо спільної боротьби з ухиленням Москви від санкцій зазнали невдачі. Про це видання дізналося, ознайомившись із внутрішнім звітом Міністерства закордонних справ Німеччини.

Звіт був підготовлений німецьким дипломатичним відомством після засідання Ради ЄС із закордонних справ, що відбулося 20 травня у Брюсселі.

Згідно з конфіденційним документом, керівник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван повідомив про "повний крах трансатлантичної координації щодо ухилення РФ від санкцій".

За його словами, спільна інформаційно-просвітницька робота припинилася. Також "втратила імпульс" у цьому відношенні співпраця G-7.