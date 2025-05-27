Київ заперечив "крах співпраці" США та ЕС у питанні санкцій, про що повідомили німецькі медіа
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував інформацію деяких німецьких медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung, які повідомили про припинення співпраці США та ЕС у сфері протидії обходу російських санкцій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, попри складнощі, говорити про "розвал співпраці" некоректно.
"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах у Європі, де обговорювали й обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", що був? Ні, але виключно через політичний контекст. Чи [відбувся] "розвал співпраці"? Абсолютно точно ні", – написав він.
Власюк зазначив, що як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається активний обмін інформацією та ідеями.
"Усі приблизно в курсі планів інших. Брити готують санкції. ЄС готує 18-й пакет. ЄС буде важко отримати без США "+" від Угорщини щодо продовження санкцій. Підготовлені пакети США стосуються тіньового флоту й обходу санкцій, як і ЄС", – повідомив він.
Раніше Süddeutsche Zeitung повідомило, що переговори Євросоюзу зі США щодо спільної боротьби з ухиленням Москви від санкцій зазнали невдачі. Про це видання дізналося, ознайомившись із внутрішнім звітом Міністерства закордонних справ Німеччини.
Звіт був підготовлений німецьким дипломатичним відомством після засідання Ради ЄС із закордонних справ, що відбулося 20 травня у Брюсселі.
Згідно з конфіденційним документом, керівник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван повідомив про "повний крах трансатлантичної координації щодо ухилення РФ від санкцій".
За його словами, спільна інформаційно-просвітницька робота припинилася. Також "втратила імпульс" у цьому відношенні співпраця G-7.
- Рада Європейського Союзу 20 травня ухвалила 17-й пакет санкцій проти РФ за повномасштабну агресію проти України. Новий пакет санкцій охоплює майже 200 суден тіньового флоту. Також запроваджено обмеження щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї. Того самого дня Велика Британія розширила санкції проти Москви у відповідь на наймасштабнішу дронову атаку на Україну.
- Раніше Європа обіцяла, що разом зі США запровадить нові обмеження проти Росії, якщо та не піде на перемир'я. Проте нових санкцій від Штатів усе ще немає, хоча у Трампа й заявляють про таку можливість.
- 25 травня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав відповісти додатковими санкціями Заходу на останню хвилю російських атак по Україні.