Киев посетил командующий вооруженными силами Латвии, встретился с Залужным
20.04.2023, 21:50
Леонидс Калныньш (фото - EPA)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командующим Национальными Вооруженными Силами Латвии генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину. Об этом Залужный сообщил в Telegram.
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"Рассказал о текущей обстановке на фронте. Указал на важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения", – написал он.
Также стороны договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины, сообщил Залужный.
- Также сегодня Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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