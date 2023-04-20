Киев посетил командующий вооруженными силами Латвии, встретился с Залужным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командующим Национальными Вооруженными Силами Латвии генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Рассказал о текущей обстановке на фронте. Указал на важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения", – написал он.

Также стороны договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины, сообщил Залужный.

Также сегодня Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также: Тема дня "Подготовка к контрнаступлению". Зачем генсек НАТО приезжал к Зеленскому

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.