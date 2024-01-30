Киевлянин шпионил за 3 ОШБр и энергообъектами столицы. Ему светит пожизненное – СБУ

Для более тщательной "охоты" мужчина пытался трудоустроиться на одно из энергетических предприятий Киева

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Киеве мужчину, который якобы шпионил за бойцами 3 отдельной штурмовой бригады. Кроме того, как утверждают правоохранители, он "сливал" врагу координаты ключевых энергообъектов столицы.

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По данным СБУ, прежде всего, задержанный пытался выявить и передать россиянам локации запасных передовых пунктов 3 ОШБр и штаба Сухопутных войск ВСУ.

Другой его задачей была "охота" на электроподстанции, магистральные линии электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго". Это самые главные предприятия, которые снабжают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры Киева.

Разведданные требовались захватчикам для подготовки новой серии ракетных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

Как утверждает СБУ, мужчина также пытался трудоустроиться на одно из таких предприятий и отправил резюме.

В случае получения должности он планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, которые производят на мощностях оборонного объекта, добавляют правоохранители.

Во время выполнения одной из задач СБУ задержала 52-летнего киевлянина. Служба выяснила, что осенью 2023 его завербовала российская ФСБ в Москве.

Пока ему сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит пожизненное.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

16 января СБУ сообщила о задержании охранника детского сада в Запорожской области. По данным следствия, он является агентом военной разведки РФ и наводил российские ракеты на гражданскую застройку.

24 января СБУ заявила о задержании агента российской Федеральной службы безопасности, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Среди основных целей окупантов были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой, пишет ведомство.

25 января СБУ сообщила о задержании участника российской хакерской группировки "Народная Cyberармия РФ", подконтрольной российской Федеральной службе безопасности. По данным следствия, мужчина готовил кибератаки на украинские правительственные сайты и приводил российские ракеты в Харьков.

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