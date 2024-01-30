Киянин шпигував за 3-ю ОШБр та головними енергооб'єктами столиці. Йому світить довічне – СБУ

Для ретельнішого "полювання" чоловік намагався працевлаштуватися до одного з енергетичних підприємств Києва

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що затримала в Києві чоловіка, який нібито шпигував за бійцями 3-ї окремої штурмової бригади. Крім того, як стверджують правоохоронці, він "зливав" ворогу координати ключових енергооб'єктів столиці.

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За даними СБУ, передусім затриманий намагався виявити й передати росіянам локації запасних передових пунктів 3-ї ОШБр та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Іншим його завданням було "полювання" як на електропідстанції, магістральні лінії електропередач, так і на котельні КП "Київтеплоенерго". Це найголовніші підприємства, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури Києва.

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нової серії ракетних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

Як стверджує СБУ, чоловік також намагався працевлаштуватися на одне з таких підприємств і вже відправив резюме.

У разі отримання посади він планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта, додають правоохоронці.

Під час виконання одного із завдань СБУ затримала 52-річного киянина. Служба з'ясувала, що восени 2023 року його завербувала російська ФСБ у Москві.

Наразі йому повідомили про підозру у держзраді. У разі доведення провини йому загрожує довічне.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

16 січня СБУ повідомила про затримання охоронця дитсадка у Запорізькій області. За даними слідства, він є агентом воєнної розвідки РФ та наводив російські ракети на цивільну забудову.

24 січня СБУ заявила про затримання агента російської Федеральної служби безпеки, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області. Серед основних цілей окупантів були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою, пише відомство.

25 січня СБУ повідомила про затримання учасника російського хакерського угруповання "Народна Cyberармія РФ", підконтрольного російській Федеральній службі безпеки. За даними слідства, чоловік готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.

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