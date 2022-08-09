Ким о взрывах на аэродроме россиян в Крыму: Надо запретить курить на военных объектах

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал взрывы на военном аэродроме россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, "взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения".

"Вдвойне неприятно, когда ты с детьми и на море. Думаю, надо запретить русским курить на военных объектах", — написал Ким.

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. По сообщениям очевидцев, на российской авиабазе прогремели мощные взрывы. В районе Новофедоровки поднимается облако черного дыма. Также слышны звуки детонации боеприпасов.

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Дмитрий Гриниченко

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