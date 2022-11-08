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Ким опроверг фейк РФ об эвакуации из Николаевской области: Будем эвакуироваться в Херсон

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08.11.2022, 10:43
Ким опроверг фейк РФ об эвакуации из Николаевской области: Будем эвакуироваться в Херсон - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что из региона не планируют проводить эвакуацию населения, а все сообщения на эту тему — фейк российских оккупантов. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, в сети разгоняется фейк о том, что Николаевская область якобы готовится к эвакуации жителей со ссылкой на фейковый аккаунт пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука, который разогнали по группам. 

Он отметил, что в регионе эвакуация не запланирована.

"Собираемся эвакуироваться только в сторону Херсона. Не переживайте и следите за официальной информацией", — сказал Ким.

  • Россияне регулярно бьют по Николаеву и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по городу и области десятки "шахедов". Эти дроны-камикадзе научились эффективно сбивать мобильные экипажи.
  • Работа ПРО в Николаеве, Харькове и Запорожье затруднена из-за их географического положения: слишком малое время подлета ракет, выпущенных с оккупированной территории или РФ.
  • В середине октября в Николаеве в горсовете СБУ задержала чиновника по подозрению в госизмене.

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Дмитро Гриниченко
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война дезинформация Херсон николаевская область виталий ким
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