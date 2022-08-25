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Ким отменил назначение главой РГА экс-регионала. Арахамия заявлял о его "ватной" биографии

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 11:44
Ким отменил назначение главой РГА экс-регионала. Арахамия заявлял о его
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким приостановил назначение главой Николаевской РГА Александра Омельчука, который был депутатом от Партии регионов. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, ОВА отправила просьбу оставить без рассмотрение назначение Александра Омельчука, назвав это "исправлением кадровых ошибок". 

Ранее на назначение Омельчука обратил внимание глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия, назвав его кандидатом, который имеет "богатую ватную" биографию и заявил, что такое кадровое решение возмутило многих людей. 

Омельчук был согласован Кабинетом министров 23 августа на должность главы Николаевской районной государственной администрации. 

Александр Омельчук был одним из основателей молодежного крыла Партии регионов, он был депутатом Николаевского горсовета от политсилы. В феврале 2014 года он пытался защищать от сноса памятник Ленину в Николаеве. После прекращения деятельности Партии регионов он присоединился к Оппоблоку и выступал против переименования центральной площади Николаева с площади Ленина в Соборную.

Читайте также: Россияне пугают наступлением на Николаев и Одессу, но продвинуться не могут — ОК "Юг"

Дмитрий Гриниченко
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Николаев кадровые назначения Давид Арахамия виталий ким
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