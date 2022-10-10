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Ким заявил, что российские корабли с ракетами снова выходят в Черное море

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 16:42
Ким заявил, что российские корабли с ракетами снова выходят в Черное море - Фото
Виталий Ким (скриншот видео Media Center Ukraine)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары, и призвал следить за сигналами воздушной тревоги.

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"Корабли опять выходят в Черное море. Перезарядили "Калибры" и готовят на взлет из Астрахани все эти группировки. Гипотетически могут быть еще удары", – сказал Ким в видеообращении.

Он призвал следить за сигналами воздушной тревоги.

Также глава ОВА призвал жителей Николаевской области ограничить потребление электроэнергии в часы пик – 17:00-22:00. "Нужно помочь другим регионам, потому что это единая система", – написал он.

  • 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы. 

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Вадим Ребрина
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ракетный удар Николаев виталий ким
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