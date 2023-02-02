Кинбурнская коса. Оккупанты установили огневой пункт, но это ненадолго – спикер ВСУ

Российские оккупанты устанавливают огневой пункт на Кинбурнской косе, чтобы обстреливать Очаковскую общину и держать под огневым контролем морские пути. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Россияне используют территорию Кинбурнской косы для терроризирования правого берега Днепра.

"Они подтягивают силы, устанавливают огневой пункт, чтобы поразить Очаковскую общину, терроризировать портовую инфраструктуру и держать под огневым контролем, так сказать, международные транспортные морские пути, о которых все чаще идет речь относительно привлечения к зерновому соглашению", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что стабильно находиться на территории Кинбурнской косы россиянам не позволяет работа украинских военных.

"Как только позволяют погодные условия, наша разведка срабатывает, чтобы выявлять и уничтожать такие их пункты", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что ежесуточно украинские военные уничтожают на Кинбурнской косе от двух до пяти россиян и два-три транспортных средства, в зависимости от того, каким способом они совершают обстрел.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью 2 февраля в 01:10 оккупанты совершили артиллерийский обстрел Очаковской общины. Люди не пострадали.

В ночь на 2 февраля россияне ударили по Краматорску – ракета попала в четырехэтажный дом, по меньшей мере три человека погибли.

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Наталія Медведєва

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