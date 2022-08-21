Кипр закроет небо израильским "Железным куполом" – СМИ

Израиль готов продать Республике Кипр системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сегодня сообщает The Jerusalem Post.

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По сообщениям кипрских СМИ, Министерство обороны Кипра получило распоряжение правительства о покупке израильской системы ПРО "Железный купол", и что соглашение Кипра с Израилем уже подписано.

Минобороны Израиля и Кипра официальных комментариев пока не давали.

TJP напоминает, что в марте 2022 года командующий Национальной гвардией Кипра приезжал в Израиль по приглашению генштаба ЦАХАЛа. Тогда сообщалось, что делегация Кипра ознакомилась с системой ПРО "Железный купол".

Отмечается, что "Железный купол" способен надежно закрыть от ракет ближнего радиуса действия относительно небольшую территорию, а потому подходит для усиления воздушной обороны именно Кипра.

10 июля министр обороны Алексей Резников пояснил, что "Железный купол" не будет эффективен в Украине, поскольку не предназначен для защиты от крылатых и баллистических ракет.

Система "Железный купол" сбила 97% ракет, выпущенных из Газы во время эскалации конфликта 5-7 августа.

Сергей Бережной

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