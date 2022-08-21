UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кипр закроет небо израильским "Железным куполом" – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 18:44
Кипр закроет небо израильским
Работает пусковая установка системы "Железный купол" (Фото - EPA)

Израиль готов продать Республике Кипр системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сегодня сообщает The Jerusalem Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По сообщениям кипрских СМИ, Министерство обороны Кипра получило распоряжение правительства о покупке израильской системы ПРО "Железный купол", и что соглашение Кипра с Израилем уже подписано.

Минобороны Израиля и Кипра официальных комментариев пока не давали.

TJP напоминает, что в марте 2022 года командующий Национальной гвардией Кипра приезжал в Израиль по приглашению генштаба ЦАХАЛа. Тогда сообщалось, что делегация Кипра ознакомилась с системой ПРО "Железный купол".

Отмечается, что "Железный купол" способен надежно закрыть от ракет ближнего радиуса действия относительно небольшую территорию, а потому подходит для усиления воздушной обороны именно Кипра.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
система ПРО Израиль кипр Железный купол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 