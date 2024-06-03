Кирби об отсутствии Байдена на Саммите мира: Поддержка Украины остается неизменной

В мире нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее Байдена, заявил Джон Кирби

Джон Кирби (Фото: EPA)

Отсутствие президента США Джо Байдена на Глобальном саммите мира никаким образом не уменьшает уровень поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Укринформ.

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"В мире нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее Байдена", — заявил он в ответ на вопрос журналистов относительно уровня представительства США на Саммите мира.

Кирби подчеркнул, что назначение вице-президента США Камалы Харрис во главе американской делегации свидетельствует о том, что поддержка Украины со стороны США остается неизменной.

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", — отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

Кроме того, Кирби отметил, что США поддерживают Формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

"Мы с нетерпением ждем дискуссий в Люцерне – как вице-президент, так и Джейк Салливан – чтобы понять, что Соединенные Штаты могут делать дальше для ее поддержки", — резюмировал он.

24 мая издание Bloomberg сообщило, что Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, поскольку он отправится на мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

29 мая Белый дом подтвердил, что США примут участие в Саммите мира в Швейцарии.

3 июня Белый дом сообщил, что американскую делегацию на Саммите мира возглавит вице-президент США Камала Харрис.

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