Кірбі про відсутність Байдена на Саміті миру: Підтримка України залишається незмінною

У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Байден, заявив Джон Кірбі

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Відсутність президента США Джо Байдена на Глобальному саміті миру жодним чином не применшує рівня підтримки України з боку Сполучених Штатів. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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"У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Байден", – заявив він у відповідь на запитання журналістів щодо рівня представництва США на Саміті миру.

Кірбі наголосив, що призначення віцепрезидентки США Камали Гарріс на чолі американської делегації свідчить про те, що підтримка України з боку США залишається незмінною.

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", – зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки.

Крім того, Кірбі зауважив, що США підтримують Формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

"Ми з нетерпінням чекаємо дискусій в Люцерні – як віцепрезидентка, так і Джейк Салліван – щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки", – резюмував він.

24 травня видання Bloomberg повідомило, що Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

29 травня Білий дім підтвердив, що США візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії.

3 червня Білий дім повідомив, що американську делегацію на Саміті миру очолить віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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