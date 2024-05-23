Кирби: США не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия

Ранее о такой возможности говорил президент Польши Анджей Дуда

Джон Кирби (Фото: EPA)

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби возразил, что Вашингтон ведет переговоры с Варшавой о размещении на территории Польши своего ядерного оружия. Его слова приводит издание Onet.

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"Мы не говорим с Польшей о программе Nuclear Sharing. Мне нечего сказать, мы не говорим о таких вещах, и у меня нет никаких изменений в политике для обсуждения сегодня", – заявил Кирби, отвечая на вопрос о возможности размещения американского ядерного оружия на территории Польши.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он отметил, что этот вопрос уже некоторое время – тема польско-американских переговоров.

СПРАВКА Nuclear Sharing – это программа НАТО, являющаяся частью политики ядерного сдерживания Альянса. В рамках этой программы ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Италии и Турции. Nuclear Sharing – это программа НАТО, являющаяся частью политики ядерного сдерживания Альянса. В рамках этой программы ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Италии и Турции.

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