Кірбі: США не ведуть переговори з Польщею про розміщення на її території ядерної зброї

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заперечив, що Вашингтон веде переговори з Варшавою про розміщення на території Польщі своєї ядерної зброї. Його слова приводить видання Onet.

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"Ми не говоримо з Польщею про програму Nuclear Sharing. Мені нема чого сказати, ми не говоримо про такі речі, й у мене немає жодних змін у політиці для обговорення сьогодні", – заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо можливості розміщення американської ядерної зброї на території Польщі.

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing. Він зазначив, що це питання вже деякий час є темою польсько-американських переговорів.

ДОВІДКА Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. У межах цієї програми ядерні боєголовки надають державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах програми Nuclear Sharing ядерну зброю США розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Італії та Туреччині. Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. У межах цієї програми ядерні боєголовки надають державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах програми Nuclear Sharing ядерну зброю США розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Італії та Туреччині.

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