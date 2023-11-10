Кислица: Помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия народа и Зеленского
Посол Киева в ООН Сергей Кислица заявил, что помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия украинского народа в начале большой войны. Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.
"Я не верю в то, что нас бросят. Но мы должны быть трезвыми и с точки зрения того, что ничто в мире не вечно. Внимание, которое было приковано к Украине в 2022 году, конечно, было совсем иным, чем в 2023, и, в частности, в контексте тех событий, которые происходят в мире. Происходящее сейчас на Ближнем Востоке в значительной степени отвлекло от Украины", — заявил дипломат.
Одновременно посол подчеркнул, что работа с партнерами о дальнейшей помощи Украине продолжается.
'В 2022 году было достаточно эмоций к получению поддержки. Сейчас мы с каждым днем все больше находимся в условиях, когда нужно переходить – мы перешли собственно – на другой уровень, на уровень системной, структурированной, кропотливой работы", — резюмировал он.
- 3 ноября в Белом доме отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о необходимости продолжения поддержки Киева.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
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