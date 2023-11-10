Кислица: Помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия народа и Зеленского

Посол Киева в ООН Сергей Кислица заявил, что помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия украинского народа в начале большой войны. Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

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По его словам, он не верит, что избирательная кампания в США остановит помощь Украине в 2024 году.

"Никакая помощь никаких наших партнеров не спасла бы Украину, будь украинский народ, украинское руководство и президент лично не сделали то, что они сделали в первые минуты и первые часы агрессии. Мы невероятно благодарны каждую минуту каждому нашему союзнику и партнеру", — сказал Кислица.

Он отметил, что помощь США и других стран дают Украине мощную силу, которая не позволит России выиграть войну.

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