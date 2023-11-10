UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кислица: Помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия народа и Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 17:43
Кислица: Помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия народа и Зеленского - Фото
Сергей Кислица (Фото: пресс-служба ООН)

Посол Киева в ООН Сергей Кислица заявил, что помощь союзников не спасла бы Украину, если бы не действия украинского народа в начале большой войны. Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

По его словам, он не верит, что избирательная кампания в США остановит помощь Украине в 2024 году.
"Никакая помощь никаких наших партнеров не спасла бы Украину, будь украинский народ, украинское руководство и президент лично не сделали то, что они сделали в первые минуты и первые часы агрессии. Мы невероятно благодарны каждую минуту каждому нашему союзнику и партнеру", — сказал Кислица.
Он отметил, что помощь США и других стран дают Украине мощную силу, которая не позволит России выиграть войну. 

"Я не верю в то, что нас бросят. Но мы должны быть трезвыми и с точки зрения того, что ничто в мире не вечно. Внимание, которое было приковано к Украине в 2022 году, конечно, было совсем иным, чем в 2023, и, в частности, в контексте тех событий, которые происходят в мире. Происходящее сейчас на Ближнем Востоке в значительной степени отвлекло от Украины", — заявил дипломат.

Одновременно посол подчеркнул, что работа с партнерами о дальнейшей помощи Украине продолжается. 

'В 2022 году было достаточно эмоций к получению поддержки. Сейчас мы с каждым днем все больше находимся в условиях, когда нужно переходить – мы перешли собственно – на другой уровень, на уровень системной, структурированной, кропотливой работы", — резюмировал он.

Читайте также: Выделенные для поддержки Украины средства израсходованы на 96% – Белый дом 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАСергей КислицаООНИзраильвойнавоенная помощь

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 