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Кислиця: Ніяка допомога союзників не врятувала б Україну, якби не дії народу та Зеленського

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 17:43
Кислиця: Ніяка допомога союзників не врятувала б Україну, якби не дії народу та Зеленського - Фото
Сергій Кислиця (Фото: пресслужба ООН)

Посол Києва в ООН Сергій Кислиця заявив, що допомога союзників не врятувала б Україну, якби не дії українського народу на початку великої війни. Про це він повідомив у інтерв'ю ВВС Україна.

За його словами, він не вірить, що виборча кампанія у США зупинить допомогу Україні у 2024 році.
"Жодна допомога жодних наших партнерів не врятувала б Україну, якби український народ, українське керівництво і президент особисто не зробили те, що вони зробили в перші хвилини та перші години агресії. Ми неймовірно вдячні щохвилини кожному нашому союзнику та партнеру", — сказав Кислиця.
Він зазначив, що допомога США та інших країн дають Україні потужну силу, яка не дозволить Росії виграти війну.

"Я не вірю в те, що нас покинуть. Але ми маємо бути тверезими і з погляду того, що ніщо у світі не вічне. Увага, яка була прикута до України у 2022 році, звичайно, була зовсім іншою, ніж у 2023-му, і, зокрема, у контексті тих подій, які відбуваються у світі. Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, значною мірою відволікло від України", — заявив дипломат.

Водночас посол наголосив, що робота з партнерами щодо подальшої допомоги Україні триває.

"У 2022 році було достатньо емоцій щодо отримання підтримки. Зараз ми з кожним днем дедалі більше перебуваємо в умовах, коли треба переходити – ми перейшли власне – на інший рівень, на рівень системної, структурованої, кропіткої роботи", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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