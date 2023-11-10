Кислиця: Ніяка допомога союзників не врятувала б Україну, якби не дії народу та Зеленського
Посол Києва в ООН Сергій Кислиця заявив, що допомога союзників не врятувала б Україну, якби не дії українського народу на початку великої війни. Про це він повідомив у інтерв'ю ВВС Україна.
"Я не вірю в те, що нас покинуть. Але ми маємо бути тверезими і з погляду того, що ніщо у світі не вічне. Увага, яка була прикута до України у 2022 році, звичайно, була зовсім іншою, ніж у 2023-му, і, зокрема, у контексті тих подій, які відбуваються у світі. Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, значною мірою відволікло від України", — заявив дипломат.
Водночас посол наголосив, що робота з партнерами щодо подальшої допомоги Україні триває.
"У 2022 році було достатньо емоцій щодо отримання підтримки. Зараз ми з кожним днем дедалі більше перебуваємо в умовах, коли треба переходити – ми перейшли власне – на інший рівень, на рівень системної, структурованої, кропіткої роботи", — резюмував він.
- 3 листопада у Білому домі відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про глухий кут на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
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