Кислица: Россия обвиняет Украину в атаках на ЗАЭС, чтобы отвергнуть вопрос ее деоккупации
Атаки беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию были спланированной Россией операцией, направленной на то, чтобы обвинить Украину и снять с повестки дня вопрос о деоккупации объекта. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности организации.
Кислица заявил, что единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является непровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины.
"Случившееся на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны России. Она была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной безопасности, а именно — деоккупации станции", — отметил постоянный представитель Украины при ООН.
Он подчеркнул, что именно для этого россияне хотят соврать миру, что ядерные реакторы, защита которых разработана для противостояния сильнейшим ударам, якобы были атакованы FVP-дронами ближнего радиуса действия. Кислица напомнил, что такие беспилотники предназначены для поражения пехоты и техники на расстоянии нескольких километров.
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Постпред отметил, что милитаризация ЗАЭС и близлежащих территорий остается частью военной стратегии России. Москва использует их в качестве прикрытия для артиллерийских ударов по населенным пунктам на другом берегу Днепра.
По словам Кислицы, в списке нарушений со стороны России также: установление противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной системы передачи данных от системы радиационного контроля, а также необеспечение полного технического обслуживания объекта.
Дипломат заявил, что единственным выходом из текущей ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и близлежащих территорий. Это, по его мнению, ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву.
"Мы категорически отвергаем безумные обвинения, что Украина может стать причиной ядерной катастрофы. Кто-то верит, что страна, которая до сих пор приходит в себя от крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Это идея, которая могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, ведь только они открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль заменила украинские города", – сказал Кислица.
Он призвал международное сообщество осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации предложенной президентом Владимиром Зеленским Формулы мира, а также усилить давление на РФ, в том числе путем введения санкций против атомной отрасли.
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
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