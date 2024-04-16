Кислица: Россия обвиняет Украину в атаках на ЗАЭС, чтобы отвергнуть вопрос ее деоккупации

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Атаки беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию были спланированной Россией операцией, направленной на то, чтобы обвинить Украину и снять с повестки дня вопрос о деоккупации объекта. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности организации.

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Кислица заявил, что единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является непровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины.

"Случившееся на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны России. Она была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной безопасности, а именно — деоккупации станции", — отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Он подчеркнул, что именно для этого россияне хотят соврать миру, что ядерные реакторы, защита которых разработана для противостояния сильнейшим ударам, якобы были атакованы FVP-дронами ближнего радиуса действия. Кислица напомнил, что такие беспилотники предназначены для поражения пехоты и техники на расстоянии нескольких километров.

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Постпред отметил, что милитаризация ЗАЭС и близлежащих территорий остается частью военной стратегии России. Москва использует их в качестве прикрытия для артиллерийских ударов по населенным пунктам на другом берегу Днепра.

По словам Кислицы, в списке нарушений со стороны России также: установление противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной системы передачи данных от системы радиационного контроля, а также необеспечение полного технического обслуживания объекта.

Дипломат заявил, что единственным выходом из текущей ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и близлежащих территорий. Это, по его мнению, ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву.

"Мы категорически отвергаем безумные обвинения, что Украина может стать причиной ядерной катастрофы. Кто-то верит, что страна, которая до сих пор приходит в себя от крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Это идея, которая могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, ведь только они открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль заменила украинские города", – сказал Кислица.

Он призвал международное сообщество осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации предложенной президентом Владимиром Зеленским Формулы мира, а также усилить давление на РФ, в том числе путем введения санкций против атомной отрасли.

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

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