Кислиця: Росія звинувачує Україну в атаках на ЗАЕС, щоб відкинути питання її деокупації

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Атаки безпілотників на Запорізьку атомну електростанцію були спланованою Росією операцією, яка була спрямована на те, щоб звинуватити Україну та зняти з порядку денного питання деокупації об'єкта. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки організації.

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Кислиця заявив, що єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України.

"Те, що сталося на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Росії. Вона була спрямована на зміщення фокуса від вищезгаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній безпеці, а саме — деокупації станції", — зазначив постійний представник України при ООН.

Він наголосив, що саме для цього росіяни хочуть збрехати світу, що ядерні реактори, захист яких розроблений для протистояння найсильнішим ударам, були нібито атаковані FVP-дронами ближнього радіуса дії. Кислиця нагадав, що такі безпілотники призначені для ураження піхоти та техніки на відстані кількох кілометрів.

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Постпред зазначив, що мілітаризація ЗАЕС та прилеглих територій залишається частиною військової стратегії Росії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по населених пунктах на іншому березі Дніпра.

За словами Кислиці, у списку порушень з боку Росії також: встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва та персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої системи передачі даних від системи радіаційного контролю, а також незабезпечення повного технічного обслуговування об'єкта.

Дипломат заявив, що єдиним виходом із поточної ситуації є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС та прилеглих територій. Це, на його думку, ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права.

"Ми категорично відкидаємо божевільні звинувачення, що Україна може стати причиною ядерної катастрофи. Хтось вірить, що країна, яка досі оговтується від найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Це ідея, яка могла спасти на думку лише кремлівським пропагандистам, адже тільки вони відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил замінив українські міста", – сказав Кислиця.

Він закликав міжнародну спільноту засудити російські провокації на ЗАЕС та приєднатися до реалізації запропонованої президентом Володимиром Зеленським Формули миру, а також посилити тиск на РФ, зокрема шляхом запровадження санкцій проти атомної галузі.

Вдень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

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