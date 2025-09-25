Кислица: Заявления Трампа являются результатом работы украинской стороны на разных уровнях

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины отвоевать все свои территории стали результатом длительной и системной работы украинской стороны на разных уровнях. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью Укрінформу.

"То, с чем мы имеем дело, – это не сериал на Netflix, а очень кропотливая ежедневная работа. И вы сами видите, как эволюционировали украинско-американские отношения за последние месяцы", – подчеркнул Кислица.

Он подчеркнул, что заявления американского лидера не были "спонтанным эмоциональным всплеском", а результатом многоуровневых контактов украинской стороны – от президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака к министру иностранных дел и министру обороны.

"На уровне президента Зеленского, который имел несколько встреч и телефонных разговоров с американским лидером. На уровне министра иностранных дел. На уровне Андрея Ермака, который является важным элементом сети советников по национальной безопасности, которые чуть ли не ежедневно проводят между собой консультации. На уровне Рустема Умерова... На уровне премьер-министра", – перечислил дипломат.

В то же время Кислица отметил, что говорить о быстрых практических результатах рано.

"Без дополнительной работы мы не достигнем каких-то суперрадикальных сдвигов, потому что остаются в работе и переговоры с европейцами, и с Соединенными Штатами по пакету гарантий безопасности, а также экономические и финансовые переговоры", – подытожил он.