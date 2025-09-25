Кислиця: Заяви Трампа є результатом послідовної роботи української сторони на різних рівнях

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Заяви президента США Дональда Трампа про можливість України відвоювати всі свої території стали результатом тривалої та системної роботи української сторони на різних рівнях. Про це розповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.

"Те, з чим ми маємо справу, – це не серіал на Netflix, а дуже копітка щоденна робота. І ви самі бачите, як еволюціонували українсько-американські відносини за останні місяці", – наголосив Кислиця.

Він підкреслив, що заяви американського лідера не були "спонтанним емоційним сплеском", а результатом багаторівневих контактів української сторони – від президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака до міністра закордонних справ і міністра оборони.

"На рівні президента Зеленського, який мав декілька зустрічей і телефонних розмов з американським лідером. На рівні міністра закордонних справ. На рівні Андрія Єрмака, який є важливим елементом мережі радників з національної безпеки, які ледь не щодня проводять між собою консультації. На рівні Рустема Умєрова… На рівні прем'єр-міністра", – перелічив дипломат.

Водночас Кислиця зауважив, що говорити про швидкі практичні результати зарано.

"Без додаткової роботи ми не досягнемо якихось суперрадикальних зрушень, тому що залишаються в роботі і перемовини з європейцями, і зі Сполученими Штатами по пакету безпекових гарантій, а також економічні та фінансові переговори", – підсумував він.