Китай после поездки делегации Тайваня в США требует прекратить контакты с островом

Китай "решительно" выступил против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, говорит представитель местного МИД Линь Цзянь

Флаги США и Тайваня (Фото: depositphotos.com)

Китай выступил против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Пекин "решительно" выступил против любых форм официальных контактов между США и Тайванем и требует от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая.

Так спикер МИД отреагировал на сообщение медиа о поездке тайваньской делегации в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Делегацию Тайваня возглавил советник по национальной безопасности местного правительства Джозеф Ву.

"В мире только один Китай, и Тайвань является частью территории Китая. Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем", – сказал Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что позиция Китая в отношении Тайваня остается четкой и неизменной.

"Мы выдвинули Соединенным Штатам серьезные требования придерживаться принципа одного Китая и призываем США прекратить официальные контакты с китайским регионом Тайвань и перестать создавать новые точки напряженности в Тайваньском проливе", – заявил спикер МИД Китая.

СПРАВКА. Тайвань – фактически независимое островное государство на востоке Азии. До гражданской войны в Китае остров был частью Республики Китай. Китайская народная республика юридически считает Тайвань своей территорией и стремится ее вернуть. Существует политика одного Китая, которая подразумевает официальные отношения только с одной из сторон конфликта – Республикой Китай на Тайване или Китайской народной республикой на материке. Украина придерживается признания КНР и не признает Тайвань.