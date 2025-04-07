Китай после поездки делегации Тайваня в США требует прекратить контакты с островом
Китай выступил против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Пекин "решительно" выступил против любых форм официальных контактов между США и Тайванем и требует от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая.
Так спикер МИД отреагировал на сообщение медиа о поездке тайваньской делегации в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Делегацию Тайваня возглавил советник по национальной безопасности местного правительства Джозеф Ву.
"В мире только один Китай, и Тайвань является частью территории Китая. Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем", – сказал Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что позиция Китая в отношении Тайваня остается четкой и неизменной.
"Мы выдвинули Соединенным Штатам серьезные требования придерживаться принципа одного Китая и призываем США прекратить официальные контакты с китайским регионом Тайвань и перестать создавать новые точки напряженности в Тайваньском проливе", – заявил спикер МИД Китая.