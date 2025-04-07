Китай після поїздки делегації Тайваню до США вимагає припинити контакти з островом

Китай "рішуче" виступив проти будь-яких форм офіційних контактів між США і Тайванем, каже речник місцевого МЗС Лінь Цзянь

Прапори США і Тайваню (Фото: depositphotos.com)

Китай виступив проти будь-яких форм офіційних контактів між США і Тайванем. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Пекін "рішуче" виступив проти будь-яких форм офіційних контактів між США і Тайванем та вимагає від Вашингтона дотримуватися принципу одного Китаю.

Так речник МЗС відреагував на повідомлення медіа про поїздку тайванської делегації до Вашингтона для переговорів з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Делегацію Тайваню очолив радник із питань національної безпеки місцевого уряду Джозеф Ву.

"У світі лише один Китай, і Тайвань є частиною території Китаю. Китай рішуче виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами та Тайванем", – сказав Лінь Цзянь.

Він підкреслив, що позиція Китаю щодо Тайваню залишається чіткою і незмінною.

"Ми висунули Сполученим Штатам серйозні вимоги дотримуватися принципу одного Китаю і закликаємо США припинити офіційні контакти з китайським регіоном Тайвань та припинити створювати нові точки напруженості в Тайванській протоці", – заявив речник МЗС Китаю.

ДОВІДКА. Тайвань – фактично незалежна острівна держава на сході Азії. До громадянської війни у Китаї острів був частиною Республіки Китай. Китайська народна республіка юридично вважає Тайвань своєю територією та прагне її повернути. Існує політика одного Китаю, яка передбачає офіційні відносини тільки з однією зі сторін конфлікту – Республікою Китай на Тайвані чи Китайською народною республікою на материку. Україна дотримується визнання КНР та не визнає Тайвань.