Китай ввел санкции против членов Конгресса США за "дерзость" в отношении Гонконга

Санкции были объявлены Министерством иностранных дел Китая в ответ на аналогичные санкции США

Гонконг (Фото: Wikipedia)

Китай применит общие санкции к членам Конгресса США, официальным лицам и руководителям неправительственных организаций, которые, по мнению Пекина, "дерзко действовали" в вопросах, связанных с Гонконгом. Санкции являются ответом на американские санкции против шести чиновников Китая и Гонконга за преследование активистов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал санкции США "жестоким вмешательством в дела Гонконга, являющиеся внутренними делами Китая".

По его словам, санкции также являются "грубым нарушением принципов международного права и основных норм международных отношений".

"Китай решительно осуждает решение США и наложит санкции на членов Конгресса, официальных лиц и руководителей неправительственных организаций, действовавших дерзко по вопросам Гонконга", – заявил он на регулярном брифинге для прессы, не предоставив дополнительных подробностей.

США объявили о санкциях против шести чиновников Китая и Гонконга 31 марта из-за того, что они "участвовали в действиях или политике, угрожающих дальнейшим подрывом автономии Гонконга вопреки обязательствам Китая, а также в связи с актами транснациональных репрессий".

Согласно заявлению Государственного департамента США, официальные лица Пекина и Гонконга использовали законы Гонконга о национальной безопасности, чтобы "запугать, заставить молчать и преследовать 19 продемократических активистов, включая гражданина США и четыре других резидента США, которые были вынуждены бежать за границу".