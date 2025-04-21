Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США, які "зухвало діяли" щодо Гонконгу

Санкції були оголошені Міністерством закордонних справ Китаю у відповідь на аналогічні санкції США

Гонконг (Фото: Wikipedia)

Китай застосує загальні санкції до членів Конгресу США, офіційних осіб і керівників неурядових організацій, які, на думку Пекіна, "зухвало діяли" у питаннях, пов’язаних із Гонконгом. Санкції є відповіддю на американські санкції проти шести високопосадовців Китаю та Гонконгу за переслідування активістів. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь назвав санкції США "жорстоким втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю".

За його словами, санкції також є "грубим порушенням принципів міжнародного права та основних норм міжнародних відносин".

"Китай рішуче засуджує рішення США і накладе санкції на членів Конгресу, офіційних осіб і керівників неурядових організацій, які діяли зухвало щодо питань Гонконгу", – заявив він на регулярному брифінгу для преси, не надавши додаткових подробиць.

США оголосили про санкції проти шести високопосадовців Китаю та Гонконгу 31 березня через те, що вони "брали участь у діях або політиці, що загрожують подальшим підривом автономії Гонконгу всупереч зобов'язанням Китаю, а також у зв'язку з актами транснаціональних репресій".

Згідно із заявою Державного департаменту США, офіційні особи Пекіна й Гонконгу використовували закони Гонконгу про національну безпеку, щоб "залякати, змусити мовчати й переслідувати 19 продемократичних активістів, включно із громадянином США і чотирма іншими резидентами США, які були змушені втекти за кордон".