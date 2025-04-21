Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США, які "зухвало діяли" щодо Гонконгу
Китай застосує загальні санкції до членів Конгресу США, офіційних осіб і керівників неурядових організацій, які, на думку Пекіна, "зухвало діяли" у питаннях, пов’язаних із Гонконгом. Санкції є відповіддю на американські санкції проти шести високопосадовців Китаю та Гонконгу за переслідування активістів. Про це повідомляє South China Morning Post.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь назвав санкції США "жорстоким втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю".
За його словами, санкції також є "грубим порушенням принципів міжнародного права та основних норм міжнародних відносин".
"Китай рішуче засуджує рішення США і накладе санкції на членів Конгресу, офіційних осіб і керівників неурядових організацій, які діяли зухвало щодо питань Гонконгу", – заявив він на регулярному брифінгу для преси, не надавши додаткових подробиць.
США оголосили про санкції проти шести високопосадовців Китаю та Гонконгу 31 березня через те, що вони "брали участь у діях або політиці, що загрожують подальшим підривом автономії Гонконгу всупереч зобов'язанням Китаю, а також у зв'язку з актами транснаціональних репресій".
Згідно із заявою Державного департаменту США, офіційні особи Пекіна й Гонконгу використовували закони Гонконгу про національну безпеку, щоб "залякати, змусити мовчати й переслідувати 19 продемократичних активістів, включно із громадянином США і чотирма іншими резидентами США, які були змушені втекти за кордон".
- 2 квітня Трамп увів високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.
- 8 квітня Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% та оголосив 90-денну паузу для більш ніж 75 країн.
- 18 квітня повідомлялося, що Китай уже 10 тижнів не купує американський газ. Попереднє ембарго тривало понад рік.
- В той же день стало відомом, що Гонконг припиняє приймання і доставлення посилок до США у відповідь на ескалацію торговельної війни президентом США Дональдом Трампом.