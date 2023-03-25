Китай еще не поставлял оружие России, но это не значит, что не будет – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставил России вооружение для ее войны против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Reuters.

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"В течение последних трех месяцев я слышал о том, что Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений, – сказал Байден. – Пока нет. Это не значит, что не будет, но пока нет".

16 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин понял, что Россия и Иран – это "ось идиотов", а потому Китай не будет поставлять вооружение РФ, как это делает Тегеран.

23 марта в ГУР заявили, что пока неизвестно, оказывает ли Китай России военную помощь, однако это продолжает делать Иран.

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Наталія Медведєва

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