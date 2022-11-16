"Китай может сыграть роль посредника". Макрон намерен поехать в Пекин к Си Цзиньпину
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Пекин и считает, что Китай может сыграть роль посредника в войне России против Украины. Об этом он заявил на закрытии саммита G20, передает The Guardian.
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Он собирается посетить лидера Китая Си Цзиньпина в 2023 году.
"Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более сильное возвращение наземных наступательных операций в начале февраля", – сказал он.
За кулисами саммита наблюдался растущий консенсус, говорит Макрон.
"Есть пространство для сближения, в том числе с крупными экономиками Китая и Индии, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации", – сказал президент Франции.
Но, по его словам, ближайшая задача – сделать все, чтобы помочь Украине устоять, независимо от того, чья ракета упала в Польше во время массированного ракетного удара РФ по украинской территории 16 ноября. Макрон назвал это "ужасным днем для украинского народа" и, возможно, посланием G20.
- На саммите G20 Макрон уговаривал лидера Си Цзиньпина вернуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам. С главой КНР разговаривал и президент США Джо Байден.
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