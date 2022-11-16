"Китай может сыграть роль посредника". Макрон намерен поехать в Пекин к Си Цзиньпину

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Пекин и считает, что Китай может сыграть роль посредника в войне России против Украины. Об этом он заявил на закрытии саммита G20, передает The Guardian.

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Он собирается посетить лидера Китая Си Цзиньпина в 2023 году.

"Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более сильное возвращение наземных наступательных операций в начале февраля", – сказал он.

За кулисами саммита наблюдался растущий консенсус, говорит Макрон.

"Есть пространство для сближения, в том числе с крупными экономиками Китая и Индии, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации", – сказал президент Франции.

Но, по его словам, ближайшая задача – сделать все, чтобы помочь Украине устоять, независимо от того, чья ракета упала в Польше во время массированного ракетного удара РФ по украинской территории 16 ноября. Макрон назвал это "ужасным днем для украинского народа" и, возможно, посланием G20.

На саммите G20 Макрон уговаривал лидера Си Цзиньпина вернуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам. С главой КНР разговаривал и президент США Джо Байден.

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Марко Сировой

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