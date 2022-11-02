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Китай о ракетных обстрелах Украины и "мести" Путина за Севастополь: Нужна деэскалация

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 08:17
Китай о ракетных обстрелах Украины и
Чжао Лицзянь (Фото: МИД КНР)

В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь. 

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Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов представляет собой "защиту законных интересов безопасности России".

По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", — сказал спикер китайского МИД.

Читайте также: Китай в ООН заявил, что переговоры — это "единственный реальный способ" окончания войны

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина война владимир путин
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