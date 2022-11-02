Китай о ракетных обстрелах Украины и "мести" Путина за Севастополь: Нужна деэскалация
В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь.
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Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов представляет собой "защиту законных интересов безопасности России".
По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".
"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", — сказал спикер китайского МИД.
- Путин сделал "интересный комментарий", когда сказал об опасениях Китая по поводу ведения войны РФ против Украины, сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Россия готова "вести диалог" с Украиной и США.
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