Китай о ракетных обстрелах Украины и "мести" Путина за Севастополь: Нужна деэскалация

В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов представляет собой "защиту законных интересов безопасности России".

По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", — сказал спикер китайского МИД.

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Дмитро Гриниченко

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