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Китай собирается получить 1500 ядерных боеголовок. Пентагон: Это показывает их намерения

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 07:39
Китай собирается получить 1500 ядерных боеголовок. Пентагон: Это показывает их намерения - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай собирается поставить на боевое дежурство 1500 ядерных боеголовок к 2035 году при 400 имеющихся на сегодняшний день. Об этом сказано в отчете Пентагона, который посвящен КНР.

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По оценкам США, на сегодняшний день Китай имеет в своем арсенале более 400 действующих ядерных боеголовок, и если усилия по модернизации продолжатся, то к 2035 году Пекин сможет разместить около 1500 боеголовок.

Пентагон называет КНР "наиболее серьезным и системным вызовом национальной безопасности США и свободной и открытой международной системе".

Высокопоставленный чиновник Минобороны США заявил, что Китай становится все более ясным в своих амбициях и намерениях, а также хочет, чтобы его экономическое, политическое, социальное, военное развитие и развитие в области безопасности были скоординированы и взаимно усиливали друг друга, а также поддерживали амбициозные цели, поставленные главой КНР Си Цзиньпином для развития страны к 2049 году. 

"Как мы отмечали в прошлогоднем докладе, Си Цзиньпин и руководство КНР полны решимости, что вооруженные силы должны играть более активную роль в продвижении внешнеполитических целей КНР в глобальном масштабе", — сказал чиновник.

Одновременно в докладе подчеркивается, что существует вероятность просчетов и недопонимания — это показывает необходимость своевременной связи между Вашингтоном и Пекином. 

"Стратегическое соперничество — даже когда оно усиливается — не означает, что конфронтация или конфликт неизбежны. И мы четко дали понять, что стремимся ответственно управлять конкуренцией с КНР, чтобы не вступать в конфликт без необходимости", — заявили в Пентагоне.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон Китай ядерное оружие
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