Китай вслед за РФ выступил против экспансии НАТО. Столтенберг обстоятельно ответил

Лидеры Китая и России, Си Цзиньпин и Владимир Путин, выступили с совместным заявлением, в котором выступили против дальнейшей экспансии НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью MSNBC ответил, что это не экспансия, а успех демократии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

4 февраля Путин и Си встретились в Пекине, где проходят зимние Олимпийские игры.

В сообщении Министерства иностранных дел Китая говорится, что два лидера выступили против дальнейшей экспансии НАТО и призвали Североатлантический альянс "отказаться от поддержки идеологии холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационного, культурного и исторического происхождения, а также проявлять справедливое и объективное отношение к мирному развитию других государств".

На телеканале MSNBC Столтенберга попросили прокомментировать это заявление.

"Это в принципе не экспансия НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать ее собственный путь, в том числе то, хотят они вступить в НАТО или нет", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО уважает независимое, суверенное, свободное решение каждой страны, и никогда не оказывал давления на чей-либо выбор.

"Но многие страны, благодаря демократическому процессу, приняли решение, что они хотят стать частью НАТО. Увеличение альянса за последние десятилетия – история большого успеха", – сказал генсек Альянса.

Он напомнил, что за это время к НАТО присоединились страны Центральной и Восточной Европы.

"Со времен холодной войны количество членов НАТО почти удвоилось, и это также помогает распространять свободу и демократию в Европе. Речь идет об уважении независимого выбора независимых наций, а не о возвращении в эпоху сфер влияния, когда большие страны диктовали соседям меньшего размера то, что они могут делать, а что нет", – сказал Столтенберг.

Читайте также: Как отказали Кремлю. LIGA.net подготовила полный перевод ответа США на ультиматум России

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.