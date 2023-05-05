Китайские авианосцы играют "театральную" роль, не представляют большой угрозы – Reuters
Китайским авианосцам нужны годы для совершенствования и освоения возможностей, которые они демонстрируют во время учений. Авианосцы Китая играют, скорее, "театральную" роль, но пока не представляют большой угрозы, сообщает Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков, знакомых с развертыванием военно-морских сил в регионе.
Отмечается, что "может пройти более десяти лет" до того, как Китай сможет создавать угрозу авианосцам вдали от своих берегов.
По мнению экспертов, китайские авианосцы являются "скорее, демонстрацией пропаганды", есть сомнения в их ценности в возможном конфликте КНР с США из-за Тайваня. Также есть сомнения в возможностях Китая защитить свои авианосцы во время миссий большой дальности в Тихом и Индийском океанах.
Хотя правительственные СМИ Китая освещали учения вокруг Тайваня как демонстрацию активного патрулирования моря и военный вызов США, китайские авианосцы "все еще находятся в режиме тренировок", отмечают источники.
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Например, "остается далекой от рутины" посадка самолетов ночью и при плохой погоде. В ходе конфликта авианосцы Китая могут быть уязвимы к ракетам и подводным лодкам из-за неусовершенствованного скрининга враждебных целей, отмечают некоторые эксперты.
"В отличие от других частей их военной модернизации, в развертывании авианосцев есть что-то политически театральное. Операции авианосцев – это очень сложная игра, и Китай должен разобраться в этом сам. Ему еще предстоит долгий, длинный путь", – сказал Тревор Холлингсби, бывший аналитик британской военно-морской разведки.
Иногда пилотам авианосцев приходилось полагаться на наземные аэродромы для взлетов и посадок, а также для прикрытия и наблюдения, сообщили атташе на условиях анонимности.
Китайские авианосцы "Ляонин" (переоборудованное советское судно) и "Шаньдун" имеют трамплины для взлета, что ограничивает количество и радиус действия самолетов на борту. В частности, во время их подхода к базе США на Гуаме они оставались в радиусе действия прибрежных китайских аэродромов, сказал профессор по исследованиям безопасности Рира Момма.
Для китайских авианосцев все еще не развернули самолеты раннего предупреждения и полагаются на наземные самолеты, отмечают источники.
Согласно отчету Пентагона, новый китайский самолет KJ-600 все еще находится на стадии испытаний.
- 8 апреля 2023 года КНР начала военные учения по окружению Тайваня, назвали это "строгим предупреждением".
- 9 апреля Вооруженные силы Китая впервые открыто имитировали ракетный удар по Тайваню во время учений.
- 12 апреля глава МИД Тайваня сказал, что Китай, вероятно, готовится к войне с государством.
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