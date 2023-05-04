Китай открестился от голосования в ООН. Пекин все так же не считает войну агрессией России
Китай открестился от недавнего голосования в ООН, где поддержал резолюцию, в которой Россия была названа агрессором, заявив, что "позиция КНР не изменилась". Об этом сообщили в представительстве Пекина в организации в ответ на запрос газеты South China Morning Post.
На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой говорится о российской агрессии против Украины и Грузии.
Речь идет о резолюции о сотрудничестве Организации с Советом Европы. Документ принимается ежегодно. В редакции 2023 года, в частности, речь идет о российской агрессии против Украины и Грузии.
По словам китайцев, КНР не поддерживает описание войны РФ против Украины как агрессии со стороны России.
Они отметили, что позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором правителя Китая Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского.
"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась. Мы проголосовали за весь текст, а не за одобрение одного абзаца", — заявили в представительстве Пекина.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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