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Китай открестился от голосования в ООН. Пекин все так же не считает войну агрессией России

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:44
Китай открестился от голосования в ООН. Пекин все так же не считает войну агрессией России - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай открестился от недавнего голосования в ООН, где поддержал резолюцию, в которой Россия была названа агрессором, заявив, что "позиция КНР не изменилась". Об этом сообщили в представительстве Пекина в организации в ответ на запрос газеты South China Morning Post.

На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой говорится о российской агрессии против Украины и Грузии. 

Речь идет о резолюции о сотрудничестве Организации с Советом Европы. Документ принимается ежегодно. В редакции 2023 года, в частности, речь идет о российской агрессии против Украины и Грузии.

По словам китайцев, КНР не поддерживает описание войны РФ против Украины как агрессии со стороны России. 

Они отметили, что позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором правителя Китая Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского

"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась. Мы проголосовали за весь текст, а не за одобрение одного абзаца", — заявили в представительстве Пекина.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский ООН Китай война си цзиньпин
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