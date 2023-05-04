Китай открестился от голосования в ООН. Пекин все так же не считает войну агрессией России

Китай открестился от недавнего голосования в ООН, где поддержал резолюцию, в которой Россия была названа агрессором, заявив, что "позиция КНР не изменилась". Об этом сообщили в представительстве Пекина в организации в ответ на запрос газеты South China Morning Post.

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На прошлой неделе Китай впервые поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой говорится о российской агрессии против Украины и Грузии.

Дмитро Гриниченко

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