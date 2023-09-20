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Клеверли – Китаю: Используйте ваше влияние на Кремль, убедите их вывести войска

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 16:21
Клеверли – Китаю: Используйте ваше влияние на Кремль, убедите их вывести войска - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал своего китайского коллегу Ван И убедить Россию вывести свои войска из Украины и объяснить Кремлю, что важно уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Об этом он сказал Reuters

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Клеверли призвал Ван И "объяснить России полную неуместность ее действий".

"Мы знаем, что лидер Си Цзиньпин имеет значительное влияние на мировой арене, в том числе на Владимира Путина. Я знаю, что министр иностранных дел Ван И собирается в Москву, и надеюсь, что он убедит Россию в полной неуместности ее действий. И я надеюсь, что Китай призовет Россию уйти (из Украины. – Ред).

Он подчеркнул, что Китай посылал "важные сигналы" об уважении суверенитета и территориальной целостности и о неприменении ядерного оружия.

"Мы поддерживаем эти месседжи и надеемся, что они будут повторены, когда министр иностранных дел Ван И посетит Москву", – сказал Клеверли.

Незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года Китай и Россия объявили о  "безграничном" партнерстве.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Россия и Китай теряют "взаимопонимание" о войне РФ против Украины – ISW

Сергей Бережной
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