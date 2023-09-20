Клеверли – Китаю: Используйте ваше влияние на Кремль, убедите их вывести войска
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал своего китайского коллегу Ван И убедить Россию вывести свои войска из Украины и объяснить Кремлю, что важно уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Об этом он сказал Reuters.
Клеверли призвал Ван И "объяснить России полную неуместность ее действий".
"Мы знаем, что лидер Си Цзиньпин имеет значительное влияние на мировой арене, в том числе на Владимира Путина. Я знаю, что министр иностранных дел Ван И собирается в Москву, и надеюсь, что он убедит Россию в полной неуместности ее действий. И я надеюсь, что Китай призовет Россию уйти (из Украины. – Ред).
Он подчеркнул, что Китай посылал "важные сигналы" об уважении суверенитета и территориальной целостности и о неприменении ядерного оружия.
"Мы поддерживаем эти месседжи и надеемся, что они будут повторены, когда министр иностранных дел Ван И посетит Москву", – сказал Клеверли.
Незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года Китай и Россия объявили о "безграничном" партнерстве.
- 7 августа 2023 года в МИД Китая заявили, что переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии "помогли укрепить международный консенсус".
- На переговорах об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии Китай "выглядел конструктивно и стремился показать, что он не Россия".
Читайте также: Россия и Китай теряют "взаимопонимание" о войне РФ против Украины – ISW
Комментарии