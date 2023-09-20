Клеверлі – Китаю: Використовуйте ваш вплив на Кремль, переконайте їх вивести війська

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав свого китайського колегу Ван І переконати Росію вивести свої війська з України та пояснити Кремлю, що важливо поважати суверенітет та територіальну цілісність інших держав. Про це він сказав Reuters.

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Клеверлі закликав Ван І "пояснити Росії повну недоречність її дій".

"Ми знаємо, що лідер Сі Цзіньпін має значний вплив на світовій арені, у тому числі на Володимира Путіна. Я знаю, що міністр закордонних справ Ван І збирається до Москви, і сподіваюся, що він переконає Росію у повній недоречності її дій. І я сподіваюся, що Китай закликає Росію піти (з України. – Ред.)".

Він наголосив, що Китай надсилав "важливі сигнали" про повагу суверенітету та територіальної цілісності та про незастосування ядерної зброї.

"Ми підтримуємо ці меседжі та сподіваємось, що їх буде повторено, коли міністр закордонних справ Ван І відвідає Москву", – сказав Клеверлі.

Незадовго до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Китай та Росія оголосили про "безмежне" партнерство.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

7 серпня 2023 року в МЗС Китаю заявили, що переговори про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії "допомогли зміцнити міжнародний консенсус".

На переговорах про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії Китай "виглядав конструктивно і прагнув показати, що він не Росія".

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