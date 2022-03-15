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Кличко к киевлянам: Вывезли женщин и детей в безопасное место – возвращайтесь, есть работа

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 12:37
Кличко к киевлянам: Вывезли женщин и детей в безопасное место – возвращайтесь, есть работа - Фото
Военный возле противотанковых ежей в центре Киева, фото - УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, выехавших эвакуируя семью, возвращаться, чтобы быть вовлеченными в работу города.

"Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках – в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и нуждающимся киевлянам, развозить продовольствие, много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может", – сказал Кличко в видеообращении.

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Он добавил, что многие мужчины, которые увозили свои семьи, уже вернулись в город.

"Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне, возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее!", – подчеркнул Кличко.

Ранее министр обороны Резников призвал мужчин, переехавших в другой город с горячих точек, не терять контакт с центрами комплектования и социальной поддержки.

"Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и не будет отправлять на фронт. В этом нет смысла", – заверил министр.

Катерина Амеліна
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